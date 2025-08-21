Жители Орехово-Зуева смогут бесплатно пройти обследование у онколога 23 августа

В субботу, 23 августа, в Центре амбулаторной онкологической помощи Орехово-Зуевской больницы пройдет День здоровья. Пациенты смогут пройти обследование у врачей-онкологов и сделать цитологическое исследование шейки матки, проверить кожу на новообразования, пройти маммографию или УЗИ молочных желез в зависимости от возраста и показаний, сдать ПСА-тест на рак простаты и пройти тест на скрытую кровь.

«Очень важно проходить не только диспансеризацию, но и онкоскрининги. Благодаря регулярной диагностике можно вовремя обнаружить онкологические заболевания. Профилактика помогает предотвратить развитие рака, увеличить шансы на полное выздоровление и избежать рецидивов после лечения», — прокомментировал врач-гинеколог-онколог Александр Попов.

Мероприятие будет проходить с 09:00 до 14:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Барышникова, 13, 2 этаж поликлиники. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС, предварительная запись не требуется. Получить консультацию по онкоскринингу можно по телефону 8(496)425-74-52.