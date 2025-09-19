Жители Орехово-Зуева сделали флюорографию рядом с домом

Юлия Выборова
Фото: Юлия Выборова

В деревне Коротково благодаря работе передвижного флюорографа, все желающие смогли пройти диагностическую процедуру, направленную на раннее выявление заболеваний сердца и легких, не покидая пределов населенного пункта. Мобильный медицинский комплекс с современным оборудованием был размещен напротив фельдшерско-акушерского пункта, обеспечив удобный и быстрый доступ к обследованию для всех желающих.

«Передвижной флюорограф позволяет вовремя проводить диагностику людям из отдаленных районов, где нет поликлиник. Особенно важно предоставлять такую возможность пенсионерам, которым проблематично ездить в другой город», — сообщила рентгенолаборант Анастасия Можаева.

Результаты проведенных рентгенологических исследований оперативно передаются в местный ФАП. За несколько часов работы передвижного мобильного комплекса возможность пройти обследование получили около двух десятков человек. Некоторые из них специально приехали из соседних населенных пунктов, чтобы воспользоваться этой возможностью.

