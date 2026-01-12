Жители Одинцовского округа смогут сдать елки на переработку

С 12 января в Московской области можно будет сдать отслужившую елку на переработку. У жителей Одинцовского округа также появятся для этого специальные точки приема.

Собранные деревья с помощью специальной техники будут измельчены в щепу. Этот материал направят на нужды ландшафтного дизайна в парках и зоопарках, а также используют для производства компоста. Хвоя станет полезной подкормкой для животных: зубров, коз, оленей и верблюдов в зоопарках и на фермах.

Всего в регионе будет работать 160 точек приема. Найти ближайшую можно на интерактивной карте, опубликованной Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В Одинцовском округе елки можно будет сдать в Одинцово, Звенигороде, Лесном Городке, Кубинке, Голицыно, Больших Вяземах, поселке Усово-Тупик, Барвихе и Новоивановском.

Акция продлится до 8 февраля.