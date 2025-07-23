Жители Одинцовского округа смогут принять участие во всероссийском конкурсе семей

Продолжается прием заявок для участия во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное», в котором смогут поучаствовать жители Одинцова. Концепция второго сезона — «Культурный код России».

Культурный код — это семейные ценности и традиции, которые передаются из поколения в поколение и объединяют праздники и обычаи, знакомые с детства, достижения науки, культуры, спорта, которыми гордится наша страна.

Участниками могут стать семьи, состоящие из не менее чем четырех человек и представляющие три поколения: дети от пяти до 17 лет, родители или законные представители, бабушки и дедушки, другие близкие родственники.

Регистрация участников продлится до 14 сентября. Конкурс пройдет в три этапа: 1 октября завершится дистанционная часть, с ноября этого года по июнь 2026-го проведут окружные полуфиналы, финал соревнований намечен на начало июня.