Жители Одинцовского округа смогут принять участие в «Народных Играх ГТО»

В 2026 году расширили возрастные категории и обновили программу состязаний. Также запустили мобильное приложение для подачи заявок.

Такой спортивно-развлекательный формат объединяет традиционные народные соревнования и современные нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни и доступность спорта для любого возраста.

В 2026 году жители округа смогут принять участие в четвертом и пятом сезонах проекта. Для участников подготовили обновленные комплексы упражнений. Расширение возрастных категорий позволит соревноваться в своей возрастной группе, что повышает шансы на победу. Также в новом сезоне будет представлен единый Всероссийский рейтинг участников.

Согласно дорожной карте, в четвертом сезоне анонс комплексов и старт приема заявок уже состоялись. Окончание регистрации запланировано на 15 февраля, а публикация результатов — на 15 марта. В пятом сезоне анонс и старт приема заявок намечены на 20 мая. Регистрация завершится 20 июля, а итоги подведут 20 августа.