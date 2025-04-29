Жители Одинцова восстановили дубовую аллею на улице Кутузова

Десять лет назад в жилом комплексе «Гусарская баллада» по инициативе местных жителей организовали посадку аллеи из молодых дубов и каштанов в честь 70-летия Великой Победы. Эта зеленая зона стала символом памяти, единства и гордости за подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Посадка деревьев стала доброй традицией, объединяющей жителей микрорайона, и напоминанием о важности сохранения исторической памяти. Однако, к сожалению, в прошлом году эти деревья похитили злоумышленники, что вызвало сожаление и обеспокоенность у местных активистов. Они выразили надежду на скорейшее восстановление аллеи и усиление мер по охране зеленых насаждений.

В преддверии 80-летней годовщины Великой Победы жители «Гусарской баллады» вместе с управляющей компанией приняли решение вновь озеленить микрорайон. На улице Михаила Кутузова высадили молодые дубы, символизирующие силу, стойкость и память о героях. Эта акция стала напоминанием о необходимости беречь и сохранять природное наследие для будущих поколений.