Жители Одинцова смогут выбрать территории для благоустройства до 12 июня

Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства в Подмосковье. Жители Одинцовского округа смогут решить, какие скверы, парки, а также дворы обновят самыми первыми.

Голосование будет проходить до 12 июня, участвовать в нем могут россияне в возрасте от 14 лет. Данная инициатива реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Чтобы поучаствовать в голосовании, жителям Одинцовского округа нужно зайти на сайт госуслуг, указать регион «Московская область» и выбрать территорию в границах муниципалитета, которая нуждается в улучшении.

Благодаря активности участников голосования с 2021 года в Подмосковье выбрали 222 территории для благоустройства. Уже преобразились 110 из них, еще 112 ждут своей очереди в ближайшие годы. В 2025 году в голосование включены 289 территорий из 54 округов.