Жители Одинцова смогут вакцинировать питомцев с помощью мобильной ветслужбы

Выездная вакцинация домашних животных стартовала в Подмосковье. Сделать прививку питомцам в апреле смогут жители Одинцова, Наро-Фоминска, Можайска, Шаховской, Истры, Красногорска, Лотошино, Рузы и Волоколамска.

Вплоть до осени в населенных пунктах, деревнях и садовых товариществах Подмосковья будут организованы мобильные пункты Государственной ветеринарной службы. Здесь владельцы животных смогут бесплатно привить питомцев от бешенства отечественной вакциной «Рабикан». За дополнительную плату предлагается комплексная вакцинация против болезней собак и кошек.

Кроме того, прямо на месте доступна регистрация и чипирование с внесением данных в единый региональный реестр. Эта процедура поможет установить владельца животного. Для вакцинации владельцам потребуется предъявить паспорт и документы на питомца. Напомним, что с марта регистрация собак в Подмосковье является обязательной. Подробности можно узнать по ссылке.

График работы мобильных пунктов на апрель доступен на сайте. При необходимости специалисты контакт-центра по вопросам ветеринарии помогут найти ближайшее место проведения вакцинации.