Жители Одинцова смогут участвовать в программе «Социальная ипотека» в 2026 году

Программа «Социальная ипотека» вновь стартует в Подмосковье. Запланировано выдать в этом году более 200 свидетельств.

Прием первых заявок идет прямо сейчас — для работников образования. Участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, молодые учителя всех специальностей, работающие в образовательных организациях и имеющие педагогический стаж на территории Московской области не менее трех лет. Срок подачи заявок — до 27 февраля 2026 года.

Затем начнется прием заявок для работников здравоохранения, а далее — для тренеров, молодых ученых и специалистов ОПК.

Московская область оплачивает полную стоимость жилья (первоначальный взнос 50% + ежемесячная оплата основного долга в течение десяти лет), а специалист гасит проценты по кредиту. Квартиру можно купить как в новостройке, так и на вторичном рынке. Претендент обязан обладать российским гражданством, у него и членов его семьи не должно быть в собственности жилья в Подмосковье.

Заявку можно подать через региональный портал госуслуг или обратившись в профильное министерство Московской области (Министерство образования; Министерство здравоохранения; Министерство инвестиций, промышленности и науки; Министерство физической культуры и спорта).