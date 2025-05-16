Жители Одинцова смогут сменить или выбрать УК в электронном формате

Жителям Одинцовского округа напомнили, что у них есть возможность выбрать или сменить управляющую компанию в электронном формате. Нужно воспользоваться Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья или мобильным приложением «Госуслуги. дом».

Собственнику жилья следует войти в систему через Госуслуги, далее в разделе «Общие собрания собственников» необходимо указать информацию о своей квартире, а затем — подать заявку на проведение общего собрания.

Важно учитывать: инициатор собрания автоматически становится его администратором. Далее формируется повестка встречи.

Система заранее проинформирует всех владельцев квартир о мероприятии — за 10 дней до его начала, а за сутки до окончания голосования тем, кто еще не участвовал, придет напоминание.

Обычно на голосование отводится до 45 суток. Участники электронного собрания на цифровой платформе должны выбрать пункт меню «Общие собрания», далее изучить повестку встречи и расставить флажки «За», «Против» или «Воздержался» напротив каждого вопроса. После этого надо нажать кнопку «Отправить результаты».