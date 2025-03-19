Жители Одинцова смогут сделать онкоскрининг ротовой полости 21 марта

Онкоскрининг ротовой полости пройдет в Одинцове 21 марта с 8:00 до 13:00. Принять участие может любой желающий — проводить исследование будут в местной областной больнице.

Записаться на проведение диспансеризации можно по полису обязательного медицинского страхования. Благодаря онкоскринингу можно выявить заболевание на ранней стадии.

Уже после процедуры в 13:00 можно будет посетить профилактическую лекцию о заболеваниях полости рта от квалифицированного стоматолога. Приглашаются взрослые, прикрепленные к поликлиникам Одинцовской областной больницы.

Место проведения: поликлиника № 1, город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом № 5а. Важно взять с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета.

Проконсультироваться можно по телефону 8(991)277-16-79