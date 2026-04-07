Жители Одинцова смогут пройти бесплатный онкоскрининг полости рта

Жители Одинцовского округа смогут бесплатно пройти онкоскрининг полости рта 16 апреля. Обследование организуют в блоке профилактики, а ранее прием проведут и в мобильном пункте.

В Одинцовской областной больнице продолжается цикл встреч и обследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний полости рта. Врачи напоминают, что такие проверки занимают минимум времени и не вызывают боли, но позволяют заметить опасные изменения на ранней стадии.

Бесплатный онкоскрининг состоится 16 апреля с 8:00 до 14:00 в блоке профилактики «Здоровье Подмосковью». Он расположен по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 5а. В этот же день в 13:00 специалисты проведут лекцию для всех желающих.

Дополнительная возможность пройти обследование появится 9 апреля. В этот день с 9:00 до 14:00 будет работать мобильный ФАП на улице Жукова, дом 32А, на парковке.

«Ранняя диагностика напрямую влияет на исход лечения. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на полное выздоровление», — отметил один из врачей больницы.

Специалисты рекомендуют регулярно проходить скрининг, особенно людям старше 40 лет и курильщикам. Такие проверки помогают сохранить здоровье и избежать серьезных последствий.