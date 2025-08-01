Жители Одинцова смогут принять участие в премии «Предприниматель года»

Представителей бизнеса со всего Подмосковья, в том числе и из Одинцовского городского округа, приглашают принять участие в ежегодной всероссийской премии «Предприниматель года» в 2025 году. Ее цель — продвижение региональных брендов и продукции, а также системная поддержка малого и среднего предпринимательства путем выявления и поощрения лучших практик.

В 2025 году премия проводится по 29 номинациям. Новые в этом сезоне — «Консалтинг», «Креативная индустрия», «Беспилотные системы», «Развитие внутреннего туризма». Имеется две специальные номинации «Прорыв года» и «Бизнес от сердца».

Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Кроме этого, есть номинация для самозанятых предпринимателей. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.

Заявки принимаются до первого октября 2025 года. Итоги премии подведут в Москве в апреле следующего года.