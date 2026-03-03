Жители Одинцова смогут принять участие в экологическом конкурсе

С 20 февраля начался прием заявок на участие в III федеральном конкурсе «Дети. Экология. Будущее». Присоединиться могут учащиеся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, воспитанники кадетских корпусов, детских домов, юнармейцы из Одинцовского округа.

Цель конкурса — формирование экологической культуры молодого поколения на основе уважительного и бережного отношения к окружающей среде, способствующей устойчивому развитию страны, а также привлечение внимания общественности к этноэкологическим традициям разных народов России и ценности этого ресурса для решения современных экологических вызовов.

Знакомство с этноэкологическими традициями не только помогает сохранять память о наследии предков и находить разумные подходы к использованию природных богатств и бережному отношению к природе, но и дает возможность лучше узнать обычаи соседей, почувствовать гордость за жизнь в большой и дружной стране, осознать личную ответственность за будущее нашей планеты, а еще — развить исследовательские и творческие способности и, возможно, определиться с выбором профессии, например, в сфере экологии или охраны природы.