Жители Одинцова смогут поучаствовать в областном конкурсе «Наш двор»

Жителей Московской области, в том числе и Одинцовского городского округа, приглашают представить свою уникальную творческую идею в рамках юбилейного областного конкурса «Наш двор — 2025». Ключевая тема этого года — 80-летие Победы.

Необходимо направить заявку в форме презентации о проведенном на дворовой территории массовом мероприятии с фото и текстовым описанием дворовой акции. Также принимаются видеоролики с описанием акции или дворового мероприятия.

«Отрасль жилищно-коммунального хозяйства всегда требует диалога с жителями, как при модернизации коммунальной инфраструктуры, так и при внедрении новых пилотных проектов. Поэтому мы уже в пятый раз проводим конкурс среди активных, радеющих за свое дело граждан. Ключевой темой в этом году выбрали — 80-летие Победы», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Призовой фонд составляет 500 000 рублей. Победителю также вручат специальный приз в категории «Народное признание».

Зарегистрировать свою команду на сайте проекта можно до 1 сентября 2025 года.