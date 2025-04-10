Жители Одинцова смогут поучаствовать в гуманитарной акции «Доброе дело»

Жители Одинцовского округа могут принять участие в новом этапе регионального гуманитарного проекта «Доброе дело». Он направлен на поддержку участников специальной военной операции, их семей, жителей исторических регионов России и приграничных областей.

Этап проекта стартует 12 апреля. Все необходимые вещи можно принести в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: улица Маршала Жукова, дом 26. Время работы: с 9:00 до 18:00. Телефон для связи: 8 (980) 169-01-66.

Перечень необходимых вещей сейчас составляют: портативные плиты, спальные мешки, одеяла, подушки, канцелярские принадлежности, книги, игрушки для детей, и многое другое. Первая фура под эгидой акции отправится до 25 апреля.

Проект «Доброе дело» стартовал 12 апреля 2022 года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Пунктов сбора гуманитарной помощи в Подмосковье — 86, откуда было отправлено более семи тысяч тонн груза нуждающимся.