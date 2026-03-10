Жители Одинцова примут участие в областном конкурсе экологических проектов

Министерство экологии и природопользования Московской области объявляет о старте конкурса экологических проектов и приглашает принять в нем участие жителей Одинцовского округа. Мероприятие проводится в рамках подпрограммы I «Охрана окружающей среды».

Основная цель — выявление наиболее перспективных и успешно реализованных экологических проектов, способствующих улучшению состояния окружающей среды и качества жизни в регионе.

Для участия принимаются заявки с описаниями проектов, реализованных в 2025 году. Победителей определят в пяти номинациях: «Будущее экологии», «Эко-просвещение, социальные медиа и волонтерство», «Цифровая трансформация в экологии», «Экотуризм» и «Здоровая среда».

Участие в конкурсе бесплатное. Прием заявок продлится до 26 апреля. Подробная информация размещена на официальном сайте ведомства.