Жители Одинцова провели ночной поход по лесу

Более 30 участников присоединились к походу «Тайны ночного леса», который прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Экскурсия позволила гостям узнать больше об истории территории и увидеть знакомый парк с необычной стороны.

Ночная прогулка состоялась в рамках акции «Ночь в парке», организованной при участии «Краеведческого общества». Участники вооружились налобными фонариками и фотоаппаратами, после чего отправились по маршруту протяженностью около 3,5 километра. Путь был разработан так, чтобы показать природные и исторические объекты парка, которые остаются незаметными в дневное время.

Во время экскурсии гости посетили места расположения славянских курганных некрополей XI–XIII веков, осмотрели остатки землянок и побывали у старинного родника. Отдельное внимание привлекла коллекция древних ископаемых организмов.