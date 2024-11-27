Жители новостроек в Подмосковье сдали в 4 раза больше вторсырья за год

Сортировка отходов набирает популярность у жителей Подмосковья. В жилых кварталах ПИК, таких как «Люберцы парк», «Оранж парк», «Ильинские луга», «Ярославский» и «Измайловский лес» активно внедряются экопункты для сбора вторсырья. С начала 2024 года через эти аппараты сдано более 850 тысяч единиц тары — в четыре раза больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Инициатива реализуется в партнерстве ПИК-Комфорт и Ecoplatform, а участие в ней уже приняли свыше десяти тысяч человек, что помогло сократить выбросы СО2 на 172 тонны. Развитие инфраструктуры и шаговая доступность экопунктов позволяют расширять объемы сбора.

К ноябрю в Люберцах, Жуковском и других округах установили 16 новых аппаратов, доведя их общее количество до 70. Более 15 жилых кварталов теперь оснащены точками приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок для переработки.

За каждую сданную единицу вторсырья жители получают бонусы в приложении Ecoplatform, которые можно обменивать на скидки в магазинах, оплачивать онлайн-сервисы или направлять на благотворительность.