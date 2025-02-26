Жители Ногинского микрорайона попросили магазин решить проблему с мусором

Несмотря на наличие общей мусорной площадки всего в 30 метрах, многие жители продолжают выбрасывать свои отходы в контейнеры магазина. Это приводит к скоплению мусора, который остается на территории, а объявления, призывающие не оставлять отходы, не приносят результатов.



В связи с этим состоялась встреча, на которой представители администрации и управляющей компании обсудили пути решения проблемы. Было предложено рассмотреть возможность переноса контейнерной площадки магазина и создания дополнительных баков на общей мусорной территории.Такое решение может значительно улучшить обстановку и предотвратить образование свалок, сделав район более чистым и комфортным для жителей.