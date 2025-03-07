Жители Ногинска сделали более 600 снимков в фотобудке в Центральном парке

Жители Богородского округа по достоинству оценили новое развлечение в Центральном парке Ногинска. За месяц они сделали 650 снимков в фотобудке.

Мобильная фотобудка появилась в Центральном парке в начале февраля. Все желающие могут сделать селфи и моментально распечатать свои фотографии. А еще можно отправить фото по электронной почте друзьям и родным.

Селфи-будка расположена в центре парка. Камера автоматически делает серию из нескольких снимков отличного качества. Это позволяет снять самый удачный кадр. Потом нужно выбрать тип и формат фотографии и через несколько секунд получить готовое фото.

Теперь прогулки в Центральном парке Ногинска стали еще ярче и интереснее, тем более что в каждые выходные дирекция Богородских парков готовит интересные развлекательные программы и мастер-классы.



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