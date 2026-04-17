Жители Наро-Фоминска освоили искусство колокольного звона

Православные верующие на этой неделе отмечают Светлую седмицу, которую в народе называют Звонильной. В это время каждый желающий может подняться на колокольню и ударить во все колокола.

Эта традиция дарит каждому возможность не только услышать праздничный малиновый звон, но и самому попробовать освоить это непростое искусство. Ежедневно у Никольского собора в Наро-Фоминске выстраивается очередь: сюда приходят целыми семьями. Малыши и взрослые участвуют в мастер-классах под руководством опытного звонаря. Специалист подсказывает новичкам, как правильно встать у пульта, куда тянуть веревку и какую педаль нажимать, чтобы звук получился чистым.

Посетить колокольню Никольского собора можно будет еще завтра, 18 апреля, строго в определенное время: в 14:00 и в 16:00.

Светлая седмица — это время, когда «небо открыто», а радость о воскресшем Христе настолько велика, что не может принадлежать только профессиональным звонарям. Эта традиция — символ того, что радость о воскресении Спасителя не должна быть спрятана в стенах храма.