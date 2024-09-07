Готовность жилых домов на проспекте Ленина к зиме проверили в Балашихе

Тепловой пункт рядом с домом № 80 на проспекте Ленина в Балашихе подготовили к зиме. Выполнение работ оценил заместитель главы округа Максим Сидоркин.

В сопровождении представителей управляющей компании, сотрудников МЧС и жителей дома № 80 на проспекте Ленина Сидоркин осмотрел индивидуальный тепловой пункт, проверил функционирование измерительных приборов. Он также проверил кровлю жилого дома, работу диспетчерской службы, исправность лифтов и системы пожарной сигнализации.

«Сегодня мы полностью проверили дом номер № 80 по проспекту Ленина. Индивидуальный тепловой пункт в отличном состоянии, все исправное. Кровля также в отличном состоянии, замечаний никаких нет. Осмотрели технический этаж и спустились в диспетчерскую, проверили работу пожарной сигнализации. Также лифты все сработали в штатном режиме. Есть вопросы по вытяжке. Недостаточно у нее всасывания было. Дали управляющей компании месяц на устранение нарушений. Повторно к ним вернемся через месяц», — сказал Сидоркин.

Он также провел обход территории микрорайона Балашиха-3 и проверил выполнение работ по озвученным в прошлом месяце замечаниям. Городские службы покрасили урны и лавочки, заменили плитку и провели уборку территории.

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