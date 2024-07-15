Жители Мытищ украсили цветами палисадники во дворах

Розы, лилии, гортензии, примулу и бархатцы посадили жители городского округа в палисадниках во дворах. В городском округе стартовал конкурс «Мытищинская палитра».

Комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Общественной палаты посмотрела три адреса. Бывший военный Александр Костецкий украсил не только палисадник около дома, но и клумбу на междворовой территории.

«Самое интересное, что он облагораживает палисадники и у своего, и у соседних подъездов, а еще взялся и за клумбу, которая находится между домом и новым детским садом. Он обратился к нам с просьбой оказать помощь в ее огораживании. Мы, в свою очередь, напишем обращение в управление благоустройства. Думаю, просьба Александра Анатольевича будет выполнена», — сказала член Общественной палаты Екатерина Орлова.

Нуне Карамян живет в доме № 34 корпус 2 на улице Колпакова. Она вырастила цветы, установила фигурки животных и обустроила небольшой фонтан.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».