Жители Мытищ смогут воспользоваться программой социальной газификации в СНТ

В рамках новой программы социальной газификации, жители городского округа Мытищи получат возможность подключить газ к своим земельным участкам без вложения собственных средств. Это ключевое отличие от предыдущей практики, когда газ бесплатно подводился только до границ садоводческих товариществ.

На сегодняшний день из 92 населенных пунктов округа не газифицированы только три: села Бяконтово и Поседкино, а также поселок Борец. Также предстоит подключить к газу 91 садовое некоммерческое товарищество, расположенное в пределах уже газифицированных населенных пунктов.

Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо выполнение следующих условий: дом должен быть зарегистрирован, СНТ должно находиться в пределах газифицированного населенного пункта, и должен быть протокол общего собрания членов о согласии на догазификацию. Отметим, что в четырех СНТ такие собрания уже состоялись.

Жители округа могут узнать подробности о программе и подать заявку на подключение к газу через сайт «Мособлгаза», обратившись в офис филиала «Север» на улице Белобородова, 6.

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