Жители Мытищ смогут проверить свое здоровье в парке у ДК «Яуза»

Фото: Пресс-служба Мытищи

Проверить здоровье жители Мытищ смогут в городском парке у Дворца культуры «Яуза» уже в эту субботу 22 июня. На территории парка будет функционировать мобильный медицинский пункт. Любой желающий сможет пройти профилактический осмотр.

Процедура прохождения профилактического осмотра в мобильном пункте является простой и быстрой. Специалисты выполнят забор крови, измерят артериальное и внутриглазное давление, проведут ЭКГ. После этого врач-терапевт выдаст заключение. При необходимости пациента направят на второй этап диспансеризации, который проходит в поликлинике по месту жительства.

Профилактические осмотры проводят каждую субботу с 10:00 до 14:00. Для прохождения осмотра необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС образца Московской области и СНИЛС.

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