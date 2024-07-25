Жители Мытищ смогут пройти онкоскрининг в поликлинике № 1 27 июля

Профилактическую акцию «Онкоскрининг. Репродуктивное здоровье» проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники № 1 27 июля. Пройти диагностику и проконсультироваться с онкологом сможет любой житель Мытищ старше 18 лет.

Совершеннолетние горожане пройдут маммографию и рентген-исследование органов грудной клетки, сделают кардиограмму и сдадут анализы. Мужчины старше 40 лет смогут сделать тест на рак простаты. Помимо диагностики и сдачи анализов, горожане проконсультируются с онкологом, урологом, гинекологом и стоматологом.

«Такие акции уже стали традиционными. В июне обследование прошли более ста человек. У четырех пациенток выявили серьезные патологии, но благодаря ранней диагностике, вовремя начали лечение. Очень важно, чтобы в Год семьи молодые пары и наши жители трудоспособного возраста обратили внимание на свое здоровье. В суете будней мы все откладываем на потом. Но потом — может быть поздно», — отметила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

Онкоакцию проведут 27 июля с 8:00 до 14:00 по адресу: улица Воровского, строение 2, поликлиника № 1, Центр амбулаторной онкологической помощи, 8 этаж.

С собой необходимо взять паспорт, полис обязательного медицинского страхования регионального образца и страховое свидетельство.

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