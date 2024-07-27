Жители Мытищ присоединились к акции «Собери ребенка в школу»

Фото: Unsplash

С 27 июля по 10 августа в Мытищах пройдет акция «Собери ребенка в школу». Это мероприятие по сбору гуманитарной помощи для детей и школ, расположенных в новых субъектах Российской Федерации.

В рамках акции участники собирают самые необходимые канцтовары: ручки, карандаши, ластики, тетради, альбомы, фломастеры, линейки и многое другое.

Все желающие принять участие могут принести канцтовары в центр культуры Подмосковья на Пионерской улице, строение № 2, в Дом культуры «Яуза» на улице Мира, 2а.

Также пожертвования можно оставить на улице Крупской, 11а, с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 и в пятницу с 09:00 до 16:00.

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