Жители Мытищ приняли участие в экологической акции

В городском округе Мытищи прошла экологическая акция «Сад памяти». Участники мероприятия высадили деревья в трех точках округа: в Поведниках, Марфино и в сквере на улице Селезнева.

Больше всего людей собралось в сквере у станции Перловская. В акции приняли участие жители, волонтеры и сотрудники МЧС. Сначала всем раздали инвентарь — лопаты, ведра, перчатки, а затем участники приступили к работе. Они копали лунки и высаживали молодые деревца — липы и черемухи. Всего было посажено около двадцати саженцев.

Благодаря тому, что с самого утра шел дождь, поливать деревья не пришлось. «Сама природа помогает», — шутили участники акции.

Мытищи присоединяются к всероссийской акции уже в шестой раз. Сегодняшняя высадка стала последней в этом году. За несколько месяцев в округе было озеленило десятки точек. Через пару лет посаженные саженцы вырастут и станут полноценными деревьями, которые украсят город на долгие годы.