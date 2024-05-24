Жители Мытищ превратили трансформаторную будку в арт-объект

В Мытищах жители дома превратили трансформаторную будку в яркий арт-объект с изображениями сказочных животных. Благодаря совместным усилиям жителей и художников двор теперь украшают красочные мотивы.

Инициативная группа жителей Мытищ при поддержке местной администрации и финансировании самих жильцов реализовала проект по превращению трансформаторной будки в уникальный арт-объект.

В ходе реализации проекта художники создали на сером сооружении изображения сказочных лесных животных на фоне яркой зелени, органично вписав будку в окружающий пейзаж.

«Мы провели необходимые согласования и нашли финансирование. Часть средств мы получили в рамках конкурса главы города, а вторую часть собрали жители соседнего дома. Идея им понравилась, и они охотно поддержали проект», — рассказала заместитель председателя дома Ольга Артамонова.

По словам местных жителей, результат превзошел ожидания. Арт-объект стал гордостью двора и излюбленным местом отдыха для детей и взрослых.