Молодежные инициативы и соцпроекты представят на конкурсе «Мы Мытищи»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Администрация городского округа Мытищи проводит конкурс молодежных и социальных инициатив. Участниками конкурса «Мы Мытищи» могут стать жители муниципалитета.

В прошлом году одной из победительниц конкурса стала Александра Забалухина. Она стала лучшей в номинации «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание». Александра предлоджила создать Аллею памяти героев специальной военной операции, в которой каждое дерево будет символом подвига бойцов. Свою инициативу девушка реализовала вместе с активистами из Мытищ.

Организаторы открыли прием заявок на этот год. Участвовать могут молодые жители в возрасте от 16 до 35 лет. Заявки принимают до 1 августа с пометкой «Конкурс Мы Мытищи» на почту uprav.mp@mail.ru.

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