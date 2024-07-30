Жители Мытищ исполнят песни в рамках проекта «Открытый микрофон» 3 августа

Фото: Unsplash

Жители Мытищ смогут выйти на сцену ДК «Яуза» и исполнить песню в рамках мероприятия «Открытый Микрофон» 3 августа. Для участия нужно отправить видео своего выступления и заполнить заявку.

Участники смогут не только проявить себя в вокальном исполнении, но и интересно провести время.

Музыкальное мероприятие «Открытый микрофон» пройдет в доме культуры «Яуза» в Мытищах 3 августа в 17:00 по адресу: парк Мира, Амфитеатр.

Для участия нужно зарегистрироваться, указав: фамилию, имя и отчество, возраст, название музыкальной композиции, хронометраж, ссылку на оригинал песни, прислать видео, где участник исполняет любую музыкальную песню, указать опыт выступления на сцене. Заявку можно отправить через Whatsapp по номеру 8 (985) 279-45-36.

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