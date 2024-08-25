Жители Можайского округа смогут пройти диспансеризацию в передвижном ФАПе

Жители Можайского городского округа смогут воспользоваться возможностью проверить свое здоровье и сделать прививку от пневмококка благодаря работе передвижных ФАПов Можайской больницы. «Кабинеты здоровья» выезжают в населенные пункты округа, чтобы предоставить жителям доступ к диспансеризации прямо у их дома.

В рамках работы мобильных кабинетов всем обратившимся будет предложено анкетирование, анализы на уровень холестерина и глюкозы в крови, измерение артериального и глазного давления, а также электрокардиограмма.

«Это особенно удобно для тех, кто живет далеко от Можайска, а также для дачников, которые проводят время на своих загородных участках с весны до осени», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Наталья Шураева.

Особое внимание уделяется жителям группы риска — людям старше 55 лет и взрослым с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано сделать прививку от пневмококка, которая эффективно предотвращает тяжелые формы заболеваний, таких как пневмония, менингит и сепсис.

Мобильные кабинеты здоровья посетят 26 августа село Бородино с 9:00 — 12:00 и поселок Леспромхоз с 11:00 — 14:00, 27 августа деревню Пуршево с 9:00 — 12:00, поселок Химик с 11:00 — 14:00, 28 августа деревню Красный Стан с 9:00 — 12:00, 29 августа село Бараново с 9:00 — 12:00 и село Поречье с 11:00 — 14:00, а 30 августа прием пройдет в парке «Ривьера» с 12:00 — 15:00.

Также медики предоставят рекомендации по здоровому образу жизни и соблюдению режима питания.

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