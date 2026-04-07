Жители Можайска вышли на утреннюю зарядку с чемпионкой Кариной Черевань

Жители разных возрастов собрались 7 апреля в Можайском округе на совместную утреннюю зарядку под руководством чемпионки мира по самбо Карины Черевань. К спортивной активности присоединились школьники, студенты, представители старшего поколения и общественных организаций.

На площадке собрались учащиеся школ, студенты Можайского техникума, участники проекта «Активное долголетие», волонтеры Подмосковья и молодые парламентарии. Они выстроились в ряды, чтобы начать день с физической активности и общения.

С приветственным словом к участникам обратились председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников, депутат Московской области Игорь Власов, заместитель председателя Совета депутатов Татьяна Дроздова и директор Дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

Карина Черевань провела разминку и показала комплекс упражнений, направленных на поддержание тонуса. Она задала ритм и помогла участникам включиться в процесс.

«Мне всегда приятно проводить зарядку для жителей округа, а для детей — особенно. Они не стесняются проявлять себя и с интересом повторяют упражнения. Сегодня была очень теплая поддержка, и это вдохновляет проводить такие встречи чаще», — отметила спортсменка.

Участники активно откликнулись на инициативу. Один из них, школьник Егор Фадеев, рассказал: «Я занимаюсь самбо, и Карина Сергеевна для меня пример. Сейчас каникулы, и мы с друзьями с удовольствием пришли на зарядку».

Свежий воздух, движение и неформальное общение помогли участникам зарядиться энергией и задать позитивный настрой на день.