Жители Можайска выбрали открытие ФОКа главным событием августа

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Можайске. Это стало самым главным событием августа в округе по версии жителей по итогам голосования в Telegram-канале Минспорта.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, 44% проголосовавших выбрали открытие ФОКа как главное событие августа в Можайске. Вторым по популярности ответом стал Кубок Александра Овечкина, он набрал 17%. Еще 14% респондентов выбрали фестиваль силового экстрима.

Спорткомплекс «Арсенал» открылся в Можайске 17 августа. В его состав вошли универсальный зал с трибунами на 500 мест, залы для единоборств, медблок, буфет, помещения для персонала и многое другое. Там уже начали работу секции по самбо, дзюдо, художественной гимнастике, волейболу и другим видам спорта.

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