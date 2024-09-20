Жители Можайска предложили создать талисман округа

Талисман появится у Можайского округа. Его выберут по инициативе жителей муниципалитета. Символом может стать корова Буренка.

Активная жительница округа предложила создать талисман Можайска на экологической акции по посадке саженцев. Мероприятие прошло в парке культуры, отдыха и спорта «Ривьера».

В событии также поучаствовал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев. В качестве варианта символа женщина предложила домашнее животное — корова Буренка.

По словам жительницы, животное ассоциируется с экологией, домашним и сельским хозяйством, а также со знаменитым на всю Россию Можайским молочным заводом.

«Поддержал инициативу, и в ближайшее время в социальных сетях проведем опрос, чтобы узнать у жителей нашего округа о том, каким они видят талисман нашего любимого города», — прокомментировал Денис Мордвинцев.

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