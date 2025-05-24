Жители Можайска посетили выставку в честь 80-летия Великой Победы в Москве

В Московском доме национальностей проходит выставка «Защитники Отечества: история и современность». Она посвящена памяти Героя России (посмертно) Виктора Ивановича Полосухина — легендарного командира 32-й Краснознаменной стрелковой дивизии, которая в 1941–1942 годах обороняла и освобождала Можайск.

По приглашению внука героя Виктора Понякова и его супруги Юлии Евтух — члена Совета ветеранов 144-й гвардейской мотострелковой дивизии (правопреемницы 32-й стрелковой), а также при поддержке администрации Можайского округа, обеспечившей транспорт, выставку посетила большая делегация ветеранов, педагогов и общественных деятелей из Можайска. Юлия Евтух рассказала гостям об истории 32-й дивизии, которая в октябре 1941 года на Бородинском поле остановила наступление фашистских войск на Москву. В экспозиции представлены работы современных российских художников и рисунки московских школьников из проекта «Весна Победы нашей — 2025». Особое внимание вызвала выставка «Мужество. Отвага. Героизм», посвященная героям специальной военной операции.

В экспозиции, посвященной Виктору Полосухину, впервые были показаны уникальные экспонаты: наградные часы, вручённые ему в 1931 году Сталинградским горсоветом, письма с фронта, новогодняя открытка 1941 года, довоенные фотографии с подписью комдива и снимки с бойцами дивизии на Московской земле. Особую ценность представляет документ с подписью Владимира Путина от 16 августа 2021 года о посмертном присвоении звания Героя России Виктору Ивановичу.

Юлия Евтух поблагодарила можайцев за бережное хранение памяти о герое и его боевых товарищах. Она отметила, что в прошлом году в честь 120-летия со дня рождения Полосухина в дивизии звучали песни в исполнении можайских артистов, которые подняли боевой дух нынешних солдат 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, продолжающей славные традиции своих предков и достойно выполняющей боевые задачи в зоне СВО. По её словам, именно так Виктор Иванович хотел бы отметить свой юбилей.