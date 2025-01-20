Жители Можайска отметили 83-ю годовщину освобождения города от фашистов

На Губернаторской площади в Можайске собрались горожане, чтобы отметить памятную дату: 83 года со дня освобождения города от немецких захватчиков. Собравшиеся возложили цветы к стеле «Город Воинской славы».

Вахту памяти на Октябрьской площади у монумента Солдату-освободителю открыл военный комиссар городов Можайск и Руза, полковник Руслан Меладзе. Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев обратился к собравшимся с приветственным словом.

«За это время стерли с лица земли 155 наших деревень, 11 тысяч домов. Вечный покой обрели здесь более 50 тысяч защитников Отечества. С тех пор прошло 83 года, но и через долгие десятилетия не угасает наша благодарная память», — сказал он.

Можайск в этот день посетила делегация Московского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под руководством председателя Виктора Пикуля. Участникам митинга показали театральную постановку, которая отразила происходившие в Можайске события 1941–1942 годов.

Памятное мероприятие завершилось минутой молчания, собравшиеся возложили цветы к подножию памятника Воину-освободителю.