Жители Москвы и Подмосковья потратили еще 130 млн рублей на страховые взносы

Самозанятые жители Москвы и Московской области продолжают активно участвовать в системе добровольного пенсионного страхования. С начала года они перечислили в отделение Социального фонда России по региону свыше 130 миллионов рублей страховых взносов.

Оформить участие в программе можно несколькими способами: через мобильное приложение «Мой налог», портал Госуслуг или при личном обращении в клиентскую службу регионального отделения СФР.

Размер добровольных взносов самозанятые определяют самостоятельно, соблюдая установленные законом минимальный и максимальный пределы, которые зависят от величины МРОТ. В 2026 году минимальный платеж составляет 71 525 рублей. Его достаточно, чтобы сформировать один год страхового стажа и получить 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Максимальный размер взноса — 572 204 рубля, что позволяет начислить 8,720 ИПК.

Перечислить взносы за текущий год необходимо не позднее 31 декабря 2026 года. При этом сведения о поступивших платежах автоматически отразятся на индивидуальном лицевом счете до 1 марта следующего года.

Для назначения страховой пенсии по старости самозанятым в Москве и Подмосковье необходимо выполнить общие требования: достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Проверить количество накопленных пенсионных коэффициентов и страхового стажа можно через портал Госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. Получить дополнительную информацию жители региона также могут по телефону единого контакт-центра СФР: 8 (800) 100-00-01.