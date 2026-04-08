Лыжники Подмосковья выиграли медали на международных соревнованиях

Спортсмены из Московской области, Александр Хорошилов и Виталина Гирина, стали обладателями золотой и серебряной медалей на международных соревнованиях «На Кубок Большого Вудъявра» по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В дисциплине «слалом» Виталина Гирина из Истры финишировала второй с результатом 1:49,55 секунды. Среди мужчин Александр Хорошилов из Дмитрова продемонстрировал впечатляющее время 1:46.49 и одержал победу.

Соревнования в дисциплине «слалом» проходят с 5 по 7 апреля 2026 года в Кировске (Мурманская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».