Жители Московской области подали около 4,5 тысячи заявлений на перепланировку помещений

С начала года жители Московской области подали порядка 4,5 тысяч электронных заявлений на согласование переустройства или перепланировки помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Перепланировка подразумевает изменение границ помещений, возведение или снос стен и дверных проемов. Переустройство включает монтаж, замену или перенос инженерных сетей, таких как системы вентиляции, отопления и водоснабжения.

Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Другое». Ею могут воспользоваться собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Решение о предоставлении услуги поступит в личный кабинет заявителя в течение 8 рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

Подробности можно найти на сайте [регионального портала госуслуг](https://uslugi.mosreg.ru/services/20572).