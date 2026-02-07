Жители Московской области активно используют услугу по предоставлению выписок из реестров собственности

За 2025 год пользователи заказали 12 753 выписки из государственных и муниципальных реестров собственности Московской области. Из них 8 095 выписок предоставили из реестра областной собственности, а 4 658 — из реестра муниципальной собственности.

Получить выписки можно через региональный портал госуслуг. Услуга пользуется спросом из-за простоты оформления и быстрого срока исполнения запросов.

«Электронный сервис предоставляет возможность заказывать выписки сразу из обоих реестров — областного и муниципального — и получать их всего за сутки», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Чтобы заказать выписку, нужно зайти на сайт регионального портала госуслуг в раздел «Выписка из реестра собственности» (https://uslugi.mosreg.ru/services/22548), ввести необходимые данные об интересующем объекте, выбрать нужный реестр и отправить заявление. Через сутки в личном кабинете появится готовая выписка, уведомление об отсутствии данных или мотивированный отказ.

Важно помнить, что выписка из реестра недвижимости не является правоустанавливающим и правоудостоверяющим документом. Она носит исключительно информационный характер и позволяет подтвердить факт учета объекта в реестре имущества областной или муниципальной собственности.

Причина отказа в получении выписки может заключаться в неправильно заполненной форме или предоставлении неполного пакета документов. Поэтому важно внимательно отнестись к процессу заполнения заявления и заранее изучить инструкцию на портале госуслуг.