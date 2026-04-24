Жители Московского региона оформили на почте более 650 благотворительных подписок

В первом квартале 2026 года жители Москвы и Подмосковья оформили более 650 экземпляров благотворительной подписки для социальных учреждений региона. Об этом проинформировала пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова отметила: «Инициатива „Дерево добра“ объединяет усилия бизнеса и сотен частных лиц. Динамика проекта впечатляет: с начала текущего года оформлено уже свыше 650 подарочных экземпляров прессы».

Благодаря акции жители региона могут оказать поддержку тем, кто особенно нуждается в помощи. Благотворитель сам выбирает, кому адресовать подписку — многодетной семье, детскому дому, реабилитационному центру или дому для одиноких пожилых людей.

Инициативу активно поддерживают не только предприятия и организации, но и множество неравнодушных граждан. Наибольшее число благотворительных подписок оформили жители Москвы, Мытищ и Одинцово.