Жители микрорайона Левобережный вышли на первый весенний субботник в Химках

В Химках 28 марта стартовал первый весенний субботник. Жители микрорайона Левобережный вооружились граблями и мешками для мусора, чтобы навести порядок во дворах домов № 10 и 12 на улице Совхозная, открыв месячник чистоты по всему округу.

Организатором акции выступила муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Наталья Каныгина. Вместе с жителями она вышла на уборку.

«Я очень рада видеть, как много активных жителей откликнулось, как приходят целыми семьями. Это лучший пример для наших детей: они с малых лет учатся ценить чистоту и заботиться о месте, где живут. Вместе мы делаем наши Химки уютнее и красивее», — рассказала Наталья Каныгина.

Крупные уборки также прошли в Новых Химках на улице Марии Рубцовой, в сквере на проспекте Мельникова, в Сходне на Первомайской и в других местах. Все необходимое оборудование раздавали прямо на местах.

«Месяц чистоты — это добрая и очень правильная традиция, которую жители всегда поддерживают. Первый субботник показал отличный результат, и это только начало. Впереди у нас еще несколько недель совместной работы, и я уверена, что с каждым разом все больше химчан будут присоединяться, чтобы навести порядок в наших парках, скверах и дворах после зимы», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Весенний месячник по благоустройству продлится весь апрель. Любой желающий сможет внести свой вклад в чистоту и порядок в родном микрорайоне.