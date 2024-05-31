Жители микрорайона Букино встретились с представителями администрации Лобни

Первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев совместно с жителями провел обход микрорайона Букино. Он проверил качество выполненных работ по благоустройству.

После общения с жителями домов по улицам Циолковского, 3 и Букинское шоссе, 31 принято решение восстановить систему водостока, закрепить ограждение на крыше, убрать порубочные остатки после субботника, а также восстановить тротуар и выровнять грунт после ремонтных работ.

Владимир Анатольевич проверил выполнение работ по восстановлению резинового покрытия на детской площадке, которую посетил на прошлой неделе. Все выявленные недочеты устранены.

Напомним, в Лобне действует система, согласно которой каждому микрорайону назначен ответственный заместитель главы. Он следит за состоянием территорий и оперативно решает задачи, поставленные жителями. Анонсы предстоящих встреч представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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