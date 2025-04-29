Жители Лыткарина приняли участие во всероссийском субботнике

Общими усилиями более 800 жителей Лыткарина внесли свой вклад в чистоту и благоустройство округа, приняв участие в традиционном общегородском субботнике. Муниципалитет организовал одиннадцать площадок для проведения работ. На каждой из них были развернуты пункты, где можно было получить необходимый инвентарь, а также выбрать саженцы кустарников и других растений для озеленения.

Главная площадь стала центром притяжения для семей, ведь здесь субботник превратился в настоящий праздник: с горячим чаем из самовара, музыкальным концертом и флешмобом.

Следующим важным событием для горожан станет акция «Сад Победы», запланированная на 6 и 7 мая. В эти дни жители Лыткарина высадят около полутора сотен деревьев, среди которых будут сирень и клен.

«Экологические вопросы требуют от нас ответственности, ведь от этого зависит будущее. Очень приятно, что сегодня на субботник вышло много молодых семей с детьми. Молодежь осознает важность экологической повестки. Вместе мы сделаем наш город комфортнее и лучше», — отметила председатель Общественной палаты Лыткарина Алла Селезнева.