Жители Луховиц выберут водоем для очистки в 2026 году

Жителям округа предлагают выбрать водоем для санитарной очистки в 2026 году. Голосование проходит на портале «Добродел» в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер», направленной на сохранение и восстановление экологического баланса водоемов региона.

Чтобы принять участие, достаточно выполнить несколько простых шагов. Первым делом необходимо зайти на сайт «Добродел». Далее открыть интерактивную карту, найти в ней свой муниципалитет и выбрать понравившийся водоем.

Голосование продлится до 10 декабря включительно. Каждый пользователь может проголосовать только за один водоем. В Луховицах в голосовании участвует несколько водоемов. На данный момент лидирует озеро Кутин Бохот. На втором месте — пруд на реке Вобле в районе Подлипок. Третью позицию занимает озеро Борковское. Следом идут озеро Мочило и пруд на территории Астапова.