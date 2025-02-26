Жители Луховиц смогут проверить здоровье рядом с домом

Местная больница проводит выезды мобильного фельдшерско-акушерского пункта в Заречье. Медицинское обследование в шаговой доступности от дома теперь могут пройти жители Белоомута, Ловец, Гидроузла и Лисьих Нор.

Главная медицинская сестра Луховицкой больницы Валентина Бурмистрова рассказала, что в мобильном комплексе можно вакцинироваться, а также пройти различные обследования.

«Также пациенты смогут получить профилактическое консультирование, направление на исследование или консультацию в поликлинику», — добавила Валентина Бурмистрова.

Врачи рекомендуют проходить медицинские осмотры регулярно, не реже, чем раз в год. Это следует делать для того, чтобы вовремя выявить патологии и определить факторы риска развития опасных болезней.

В четверг, 27 февраля, выездная бригада будет работать по двум адресам. Сначала врачи приедут в Ловцы, где с 11:00 до 12:00 будут у дома № 1 на улице Труда. Потом они перейдут к дому № 8 на улице Водников в Гидроузле. Пациентов будут принимать с 12:20 до 13:30.

28 февраля выездная бригада медиков будет работать с 09:00 до 13:30 в Лисьих Норах — у дома № 18 на улице Околопрудной.