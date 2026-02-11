Жители Луховиц смогут принять участие в соревнованиях «Лыжня России»

В субботу, 14 февраля, Московская область примет соревнования «Лыжня России — 2026». Спортсменов и любителей активного отдыха из Луховиц приглашают присоединиться к многотысячному пелотону на трассе в Химках.

В этом году центральной локацией подмосковного этапа станет Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная».

Для участников подготовили дистанцию, протяженностью 10 километров. Выйти на нее могут все желающие в возрасте от 12 лет и старше. В рамках мероприятия пройдет костюмированный забег на один километр. Здесь нет возрастных ограничений, а главным критерием является оригинальность образа.

«Заявки принимаются в электронном виде через портал Госуслуг. Сделать это нужно заранее, так как регистрация закроется до начала стартов. Для „карнавальной“ дистанции предусмотрена отдельная регистрация. Если вы планируете участвовать только в фановом забеге, записываться на основную 10-километровую дистанцию не требуется», — сообщили организаторы.