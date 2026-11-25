В Луховицах 25 ноября прошел День донора, организованный Московским областным центром крови. В акции приняли участие 108 человек, из них после медицинского обследования к сдаче крови допустили 84. В результате областной банк пополнился на 37,8 литра.

Менеджер по связям с общественностью центра Ирина Алексенко рассказала, что собранную кровь направят в больницы и клиники Подмосковья. Она необходима пострадавшим в ДТП, пациентам с травмами и ожогами, тяжелой кровопотерей, онкологическими заболеваниями, а также роженицам и новорожденным с патологиями.

Для участия в следующих донорских акциях необходимо заранее зарегистрироваться на платформе Службы крови. Запись открывается ежедневно в полночь на ближайшие две недели. Там же можно выбрать удобное время или отменить визит.

Следующий День донора в Луховицах запланирован на конец декабря. Расписание выездов специалистов на 2027 год опубликуют позднее на платформе Службы крови и информационных площадках Луховицкой больницы в «Максе» и ВК.